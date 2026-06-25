À beira de um ataque de nervos

O vereador do PS na Câmara de Santarém, Pedro Ribeiro, está preocupado com a saída de profissionais do Hospital Distrital de Santarém (HDS) para o novo Hospital da Luz Ribatejo e deixou isso bem claro na última reunião do executivo municipal. O autarca socialista, fervoroso defensor do Serviço Nacional de Saúde, deve ter ficado em estado de choque quando soube que a ex-presidente do conselho de administração do HDS e sua camarada de partido, Tatiana Silvestre - que ele tanto defendeu quando foi saneada pelo actual Governo -, se transferiu para essa unidade privada, onde vai integrar a direcção executiva. Uma ‘traiçãozinha’ que deve ter deixado o antigo presidente da Câmara de Almeirim e da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo à beira da pulseira laranja na triagem….