A campanha começa no dia da tomada de posse

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), está transformado num autarca todo-o-terreno que está com o mesmo à vontade no palco do congresso nacional do seu partido, nos gabinetes dos ministérios, nos arraiais populares do concelho ou nas cerimónias de apresentação de grandes projectos ou eventos. Na tarde de apresentação do programa de mais um Verão in.Santarém, o autarca aproveitou para andar umas centenas de metros a pé pelo centro histórico da cidade, cumprimentou e falou com cidadãos e até tirou imperiais para alguns jovens que se encontravam numa esplanada. Já dizem os entendidos que as próximas eleições começam a preparar-se no dia da tomada de posse. E João Leite é daqueles políticos que não se deixa dormir na forma, mesmo quando parece que já meteu a oposição no bolso….