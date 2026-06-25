Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-06-2026 12:00
Anunciar o casamento sem ter a noiva garantida
As eleições para as concelhias do PS decorreram no fim-de-semana e no distrito de Santarém decorreram em ambiente de pasmaceira, por falta de competitividade.
As eleições para as concelhias do PS decorreram no fim-de-semana e no distrito de Santarém decorreram em ambiente de pasmaceira, por falta de competitividade. Em Santarém ainda se vislumbrou a possibilidade de haver duas listas, mas um dos anunciados candidatos, Pedro Portugal, não conseguiu reunir o número de mulheres suficiente para formar equipa. E, assim, lá ficou a candidatura pelo caminho, para desgosto de alguns dos seus apaniguados. É no que dá anunciar o casamento sem ter a noiva garantida….
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