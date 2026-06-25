As eleições para as concelhias do PS decorreram no fim-de-semana e no distrito de Santarém decorreram em ambiente de pasmaceira, por falta de competitividade. Em Santarém ainda se vislumbrou a possibilidade de haver duas listas, mas um dos anunciados candidatos, Pedro Portugal, não conseguiu reunir o número de mulheres suficiente para formar equipa. E, assim, lá ficou a candidatura pelo caminho, para desgosto de alguns dos seus apaniguados. É no que dá anunciar o casamento sem ter a noiva garantida….