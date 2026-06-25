Um nojo de elevador

A cidade de Vila Franca de Xira está a preparar-se para receber nos próximos dias a visita de milhares de pessoas para as festas do Colete Encarnado. Mas quem o fizer de comboio vai encontrar este belo cartaz turístico na passagem superior pedonal da estação ferroviária em que a imagem fala por si: o já famoso, pelos maus motivos, elevador da estação que a Infraestruturas de Portugal está desde o final do ano passado para reparar. Estar a preparar projectos para duplicar a ferrovia sem sequer ser capaz de limpar e manter num estado digno um equipamento como estes, faz-nos realmente pensar sobre o que raio andam a fazer os gestores desta entidade pública. E imagine-se agora se o cheiro do local se sentisse na fotografia....