uma parceria com o Jornal Expresso
25/06/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-06-2026 18:00

Um nojo de elevador

Um nojo de elevador
- foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A cidade de Vila Franca de Xira está a preparar-se para receber nos próximos dias a visita de milhares de pessoas para as festas do Colete Encarnado.

A cidade de Vila Franca de Xira está a preparar-se para receber nos próximos dias a visita de milhares de pessoas para as festas do Colete Encarnado. Mas quem o fizer de comboio vai encontrar este belo cartaz turístico na passagem superior pedonal da estação ferroviária em que a imagem fala por si: o já famoso, pelos maus motivos, elevador da estação que a Infraestruturas de Portugal está desde o final do ano passado para reparar. Estar a preparar projectos para duplicar a ferrovia sem sequer ser capaz de limpar e manter num estado digno um equipamento como estes, faz-nos realmente pensar sobre o que raio andam a fazer os gestores desta entidade pública. E imagine-se agora se o cheiro do local se sentisse na fotografia....

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1776
    24-06-2026
    Capa Vale Tejo
    24-06-2026
    Especiais de O MIRANTE
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região