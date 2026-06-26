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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-06-2026 18:00

Mais uma novela em Alenquer

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A última Assembleia da União de Freguesias de Alenquer ficou marcada por um episódio pouco comum, em que três trabalhadores da junta marcaram presença na reunião.

A última Assembleia da União de Freguesias de Alenquer ficou marcada por um episódio pouco comum, em que três trabalhadores da junta marcaram presença na reunião. Dois deles devolveram um envelope com dinheiro e falaram sobre a venda de ferro-velho no mandato anterior. Um episódio digno de uma novela, que coloca na berlinda Paulo Matias, ex-presidente da junta e actual vice-presidente da Câmara de Alenquer, eleito pelo PS. A situação junta-se às declarações do actual presidente da união de freguesias, Micael Correia, eleito pelo Todos, que revelou a existência de dois processos em segredo de justiça relacionados com o anterior mandato. Resta agora aguardar pelos próximos capítulos, para perceber se esta história ficará apenas pela intriga política ou se acabará por ter um desfecho mais judicial. Afinal, nas novelas há sempre surpresas....

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