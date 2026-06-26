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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-06-2026 10:00

Oitocentos ficheiros em 30 dias

Oitocentos ficheiros em 30 dias
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Na sessão pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em Azambuja, a propósito da quadruplicação da Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja, os participantes tiveram oportunidade de colocar questões.

Na sessão pública promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) em Azambuja, a propósito da quadruplicação da Linha do Norte entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja, os participantes tiveram oportunidade de colocar questões. Uma delas foi levantada por um técnico do município, que perguntou se o prazo de consulta pública ao projecto iria ser alargado para além dos 30 dias, tendo em conta que os interessados têm de analisar mais de 800 ficheiros para se pronunciarem. Em resposta, o representante da APA afirmou que não, justificando a decisão com o “simplex ambiental”. E avisou que, no futuro, “ainda vai ser pior”. Fica a dúvida: o objectivo da lei é acelerar os projectos ou dificultar a vida de quem se quer pronunciar?.

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