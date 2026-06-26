Proteger o maior activo!

A conferência de imprensa de apresentação da festa do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira, é já um marco da festa e, para muitos, esta espécie de “antevisão do jogo” é o primeiro cheirinho a colete.

A conferência de imprensa de apresentação da festa do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira, é já um marco da festa e, para muitos, esta espécie de “antevisão do jogo” é o primeiro cheirinho a colete. Na apresentação, o Cavaleiro Andante encontrou o campino homenageado, Francisco Honrado, bem guardado pelo comandante da PSP, Bruno Pereira, e o comandante da protecção civil, António Carvalho. A isto se chama proteger bem o principal activo da festa!.