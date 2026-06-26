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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-06-2026 07:00

Proteger o maior activo!

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- foto O MIRANTE
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A conferência de imprensa de apresentação da festa do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira, é já um marco da festa e, para muitos, esta espécie de “antevisão do jogo” é o primeiro cheirinho a colete.

A conferência de imprensa de apresentação da festa do Colete Encarnado, em Vila Franca de Xira, é já um marco da festa e, para muitos, esta espécie de “antevisão do jogo” é o primeiro cheirinho a colete. Na apresentação, o Cavaleiro Andante encontrou o campino homenageado, Francisco Honrado, bem guardado pelo comandante da PSP, Bruno Pereira, e o comandante da protecção civil, António Carvalho. A isto se chama proteger bem o principal activo da festa!.

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