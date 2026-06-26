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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 26-06-2026 21:00

Volta José Veiga Maltez que estás perdoado

Volta José Veiga Maltez que estás perdoado
- foto arquivo O MIRANTE
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O actual presidente da câmara da Golegã, António Camilo, é uma pessoa muito ligada ao associativismo e por isso facilmente conquistou um lugar político no concelho.

O actual presidente da câmara da Golegã, António Camilo, é uma pessoa muito ligada ao associativismo e por isso facilmente conquistou um lugar político no concelho. Primeiro como líder de uma freguesia e agora como presidente da câmara. Das pessoas que escolheu para trabalhar consigo há algumas que nem um chuto na bola sabem dar quanto mais gerir uma autarquia. Talvez por isso António Camilo anda aos saltos a queixar-se que lhe falta tempo para a família e dinheiro para pagar a fornecedores que lhe apertam cada vez mais o cerco, quando dantes os pagamentos eram a longo prazo.
O Cavaleiro Andante conhece a Golegã dos tempos em que Veiga Maltez trabalhou que nem um danado para que a vila seja hoje um exemplo e uma referência, tanto ao nível do parque habitacional como da valorização do lugar hoje tão em voga. Actualiza-te António Camilo, rodeia-te de gente mais inteligente do que tu e apanha a boleia do teu antigo chefe e líder profissional e autárquico Sua Excelência José Veiga Maltez. Muda o chip e vais ver que terás uma vida de príncipe num condado onde quase tudo já foi feito, falta agora é gerir bem.

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