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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-06-2026 10:00

Coincidências operacionalmente convenientes

Coincidências operacionalmente convenientes
- FOTO – Facebook Pedro Miguel Ribeiro
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Pela primeira vez os Bombeiros de Almeirim não têm uma tasquinha nas Festas da Cidade, porque, segundo dizem, a cozinheira contratada a quem é pago o trabalho, está doente.

Pela primeira vez os Bombeiros de Almeirim não têm uma tasquinha nas Festas da Cidade, porque, segundo dizem, a cozinheira contratada a quem é pago o trabalho, está doente. Logo agora que o presidente dos bombeiros, Pedro Ribeiro, deixou de ser presidente da câmara; e na altura em que o espaço foi melhorado ao fim de anos de críticas em relação à falta de condições para as tasquinhas e em que o programa já parece de uma festa de cidade em vez de um lugar de uma centena de habitantes. O que vale, para alimentar as redes sociais, é que os bombeiros têm uma rulote de comes e bebes, que já criou algumas invejas no seio da corporação, para o presidente aparecer a tirar uma imperial. Logo ele que até não está habituado a beber mais de meia imperial. Só esperamos é que o comandante não adoeça, senão o quartel tem de fechar.

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