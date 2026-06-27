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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 27-06-2026 12:00

O mau tempo tem as costas largas

O mau tempo tem as costas largas
- Foto CM Arruda dos Vinhos
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O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos recebeu nos Paços do Concelho uma comitiva da Infraestruturas de Portugal que foi apresentar ao autarca o seu vasto conjunto de intervenções.

O presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos recebeu nos Paços do Concelho uma comitiva da Infraestruturas de Portugal que foi apresentar ao autarca o seu vasto conjunto de intervenções programadas para resolver o sarilho em que se encontram as estradas do concelho, que ficaram, todas elas, danificadas com o mau tempo de Fevereiro e Março. A reunião ficou bonita na fotografia mas o Cavaleiro Andante sente que foi mais uma daquelas reuniões para prometer obra. E o que realmente dá vontade de perguntar é por que motivo antes destas tempestades já a Infraestruturas de Portugal deixara, durante anos, muitas destas estradas a degradarem-se sem ter havido um bocadinho de alcatrão para tapar os buracos. Agora bem se pode culpar o mau tempo....

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