O que é que o Barreiro tem?
As baratas estão entre os insectos mais resistentes do planeta, sobrevivendo há centenas de milhões de anos a climas extremos e catástrofes, dizem os especialistas e as enciclopédias online.
As baratas estão entre os insectos mais resistentes do planeta, sobrevivendo há centenas de milhões de anos a climas extremos e catástrofes, dizem os especialistas e as enciclopédias online. E no PS de Santarém há quem compare Rui Barreiro, antigo presidente da Câmara de Santarém entre 2002 e 2005, e candidato derrotado ao cargo em mais duas ocasiões, a uma espécie de barata, pois lá vai sobrevivendo politicamente apesar de não ser trunfo eleitoral, nem nada que se pareça, já lá vai muito tempo. Prova disso é o lugar cativo na bancada socialista na Assembleia Municipal de Santarém e a inclusão, no quarto lugar, na lista eleita recentemente para a comissão política concelhia de Santarém do Partido Socialista. Há mistérios assim, quem nem muitos camaradas socialistas, provavelmente com alguma pontinha de inveja, conseguem explicar. Mas que ajudam a compreender por que é que os socialistas, em Santarém, andam há mais de vinte anos a apanhar bonés….