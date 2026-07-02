Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-07-2026 21:00
Aterro de Mato da Cruz contra-ataca
- foto arquivo O MIRANTE
No concelho de Vila Franca de Xira, de há muitos anos a esta parte, sempre se olhou para o dia 27 de Junho de 2026 como aquele em que, finalmente, a licença ambiental do aterro sanitário de Mato da Cruz, às portas de Alverca, teria o seu fim traçado.
No concelho de Vila Franca de Xira, de há muitos anos a esta parte, sempre se olhou para o dia 27 de Junho de 2026 como aquele em que, finalmente, a licença ambiental do aterro sanitário de Mato da Cruz, às portas de Alverca, teria o seu fim traçado. Afinal as coisas não são bem assim e enquanto houver um metro cúbico onde caiba lixo a Valorsul quer continuar a despejá-lo, para desespero dos moradores que vivem em Arcena e que se queixam com alguma regularidade dos impactos causados pelo equipamento. Há muitos autarcas que dizem que VFX é um concelho bom para viver e que, por norma, quem chega já não quer sair. Parece que foi o que aconteceu com este aterro....
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