Azevedo, o terror dos pombos

A Câmara de Coruche capturou e abateu mais de 600 pombos nos últimos três meses, numa demonstração de força no combate à praga que afecta o centro histórico da vila e também outras localidades do concelho.

A Câmara de Coruche capturou e abateu mais de 600 pombos nos últimos três meses, numa demonstração de força no combate à praga que afecta o centro histórico da vila e também outras localidades do concelho. Os números foram apresentados recentemente e o novo presidente de Coruche, Nuno Azevedo, garante que a guerra é para continuar sem contemplações. Uma postura que pode valer críticas de alguns sectores mas que também revela assertividade, transparência na informação e coragem política. E é para isso que os autarcas (também) são eleitos….