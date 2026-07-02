Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-07-2026 18:00
Azevedo, o terror dos pombos
- foto O MIRANTE
A Câmara de Coruche capturou e abateu mais de 600 pombos nos últimos três meses, numa demonstração de força no combate à praga que afecta o centro histórico da vila e também outras localidades do concelho.
A Câmara de Coruche capturou e abateu mais de 600 pombos nos últimos três meses, numa demonstração de força no combate à praga que afecta o centro histórico da vila e também outras localidades do concelho. Os números foram apresentados recentemente e o novo presidente de Coruche, Nuno Azevedo, garante que a guerra é para continuar sem contemplações. Uma postura que pode valer críticas de alguns sectores mas que também revela assertividade, transparência na informação e coragem política. E é para isso que os autarcas (também) são eleitos….
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Vale Tejo
01-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região