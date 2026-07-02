uma parceria com o Jornal Expresso
02/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-07-2026 18:00

Azevedo, o terror dos pombos

Azevedo, o terror dos pombos
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Coruche capturou e abateu mais de 600 pombos nos últimos três meses, numa demonstração de força no combate à praga que afecta o centro histórico da vila e também outras localidades do concelho.

A Câmara de Coruche capturou e abateu mais de 600 pombos nos últimos três meses, numa demonstração de força no combate à praga que afecta o centro histórico da vila e também outras localidades do concelho. Os números foram apresentados recentemente e o novo presidente de Coruche, Nuno Azevedo, garante que a guerra é para continuar sem contemplações. Uma postura que pode valer críticas de alguns sectores mas que também revela assertividade, transparência na informação e coragem política. E é para isso que os autarcas (também) são eleitos….

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região