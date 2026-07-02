Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-07-2026 10:00
Cheira bem, cheira a bacon
- foto O MIRANTE
As festas de Alverca realizaram-se na última semana e foram inauguradas pelo presidente da junta, Carlos Gonçalves, e pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira.
As festas de Alverca realizaram-se na última semana e foram inauguradas pelo presidente da junta, Carlos Gonçalves, e pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. A inauguração aconteceu perto da hora de jantar e por isso aguentar a fome foi uma prova de resistência, com todos os cheiros das iguarias que por ali se vendiam. Santos populares é sinónimo de manjericos, erva de São João e alho porro, mas em Alverca viu-se que era mais bacon, cebola frita e cachorros quentes!.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1777
01-07-2026
Capa Vale Tejo
01-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região