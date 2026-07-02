Cheira bem, cheira a bacon

As festas de Alverca realizaram-se na última semana e foram inauguradas pelo presidente da junta, Carlos Gonçalves, e pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. A inauguração aconteceu perto da hora de jantar e por isso aguentar a fome foi uma prova de resistência, com todos os cheiros das iguarias que por ali se vendiam. Santos populares é sinónimo de manjericos, erva de São João e alho porro, mas em Alverca viu-se que era mais bacon, cebola frita e cachorros quentes!.