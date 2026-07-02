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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 02-07-2026 10:00

Cheira bem, cheira a bacon

Cheira bem, cheira a bacon
- foto O MIRANTE
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As festas de Alverca realizaram-se na última semana e foram inauguradas pelo presidente da junta, Carlos Gonçalves, e pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira.

As festas de Alverca realizaram-se na última semana e foram inauguradas pelo presidente da junta, Carlos Gonçalves, e pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira. A inauguração aconteceu perto da hora de jantar e por isso aguentar a fome foi uma prova de resistência, com todos os cheiros das iguarias que por ali se vendiam. Santos populares é sinónimo de manjericos, erva de São João e alho porro, mas em Alverca viu-se que era mais bacon, cebola frita e cachorros quentes!.

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