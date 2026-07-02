Falta de noção

No último domingo a Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira organizou a habitual celebração do Dia da Cidade com a entrega de galardões de mérito. Mas decidiu realizar a cerimónia na sala do apertado Clube Vilafranquense e contratar um fotógrafo que fez a vida negra a quem assistia à cerimónia. Entre desabafos de quem não conseguia ver nada e familiares dos galardoados que não conseguiram sequer tirar uma foto decente dos seus, até os próprios jornalistas foram empurrados pela organização para o fundo da sala, dificultando de sobremaneira o seu trabalho, ainda para mais com alguém sempre no meio do corredor. O Cavaleiro Andante deixa aqui o recado, mais ao fotógrafo que à junta: não custa nada ter civilidade e ter em consideração as restantes pessoas na sala.