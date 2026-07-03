A limpeza não se faz sozinha

Na Festa da Amizade/Sardinha Assada, em Benavente, houve imagens que dizem mais do que muitos discursos sobre integração. Na fotografia, três trabalhadores de origem indostânica, de fato de trabalho e aparelhos de limpeza em punho, preparavam-se para devolver salubridade às ruas depois da passagem do desfile, onde cavalos e cabrestos também deixaram a sua marca. Isto enquanto muitos portugueses (e não só) celebravam o evento de copo de cerveja na mão, porque a tradição também se mede pela espuma. O Cavaleiro Andante não deixou de reparar na ironia: tantas vezes se aponta o dedo aos estrangeiros, mas lá estavam eles, discretos e úteis, a fazer o trabalho que muitos preferem não ver, quanto mais fazer….