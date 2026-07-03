uma parceria com o Jornal Expresso
03/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-07-2026 07:00

A limpeza não se faz sozinha

A limpeza não se faz sozinha
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Na Festa da Amizade/Sardinha Assada, em Benavente, houve imagens que dizem mais do que muitos discursos sobre integração.

Na Festa da Amizade/Sardinha Assada, em Benavente, houve imagens que dizem mais do que muitos discursos sobre integração. Na fotografia, três trabalhadores de origem indostânica, de fato de trabalho e aparelhos de limpeza em punho, preparavam-se para devolver salubridade às ruas depois da passagem do desfile, onde cavalos e cabrestos também deixaram a sua marca. Isto enquanto muitos portugueses (e não só) celebravam o evento de copo de cerveja na mão, porque a tradição também se mede pela espuma. O Cavaleiro Andante não deixou de reparar na ironia: tantas vezes se aponta o dedo aos estrangeiros, mas lá estavam eles, discretos e úteis, a fazer o trabalho que muitos preferem não ver, quanto mais fazer….

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1777
    01-07-2026
    Capa Vale Tejo
    01-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região