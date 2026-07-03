Complexidades complexas

Têm sido anunciados grandes cometimentos da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP) para a região nos próximos anos e o Cavaleiro Andante espera que as promessas não se fiquem pelo domínio das percepções e do marketing e que se concretizem realmente. Ao contrário do que sucede com a reposição e consolidação de um pequeno talude junto à Linha do Norte, perto da estação de Santarém, que ruiu em Janeiro de 2024 e assim continua. Há quase um ano, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, revelou que a intervenção é bastante complexa, que o projecto já estava elaborado e disse esperar que em Janeiro de 2026 pudesse ser lançada a empreitada. Até agora nada, mas não vamos esmorecer. Pode ser que a obra se faça antes de ser construída a tal nova estação de comboios em Santarém….