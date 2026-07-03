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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-07-2026 21:00

O pavão da Assembleia de Ourém que canta pelo Governo

O pavão da Assembleia de Ourém que canta pelo Governo
- foto arquivo O MIRANTE
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João Moura anda tão habituado aos holofotes que já não distingue a cadeira da Assembleia Municipal de Ourém do púlpito do Governo.

João Moura anda tão habituado aos holofotes que já não distingue a cadeira da Assembleia Municipal de Ourém do púlpito do Governo (ver texto nesta edição na página 26). O presidente da mesa, que devia ser “árbitro” do debate democrático, resolveu vestir a pele de governante e entrar em campo para defender o Estado Central, que representa como secretário de Estado da Agricultura. João Moura é um político que gosta de se pavonear mesmo que isso implique pôr em causa as regras que jurou respeitar. Quando o deputado municipal Nuno Batista lhe atirou que “isto não é a sua quinta”, acertou no alvo. João Moura tem muitas quintas. Até há quem diga que ele é “um político que se senta à mesa como empresário”.

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