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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 03-07-2026 10:00

Pode ser que seja desta

Pode ser que seja desta
- foto O MIRANTE
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O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), visitou na manhã de segunda-feira a freguesia da Sabacheira, mas foi na Estrada de Vale Meão que alguém o encostou à parede.

O presidente da Câmara de Tomar, Tiago Carrão (PSD), visitou na manhã de segunda-feira a freguesia da Sabacheira, mas foi na Estrada de Vale Meão que alguém o encostou à parede. Entre beijinhos, abraços e palavras bonitas, uma munícipe aceitou o carinho demonstrado pelo autarca, mas não deixou nada por dizer. A munícipe de Vale Meão desabafou que está farta de ouvir promessas e que não é o palavreado que tapa os buracos da estrada, mas sim o alcatrão. Tiago Carrão, que ainda não está há um ano em funções, tomou nota e garantiu que as obras reclamadas são mesmo para fazer. Mais uma promessa para a colecção, ou será mesmo desta que alguém cumpre?.

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