O presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António Inácio, chegou a acordo com a empresa Triambiente para regularizar uma dívida contraída durante o período entre 2006 e 2013, em que presidiu à entretanto extinta Junta de Freguesia do Forte da Casa eleito pelo PS. O processo arrastou-se durante vários anos nos tribunais, enquanto sucessivos executivos socialistas recusavam assumir o pagamento. Agora, com António Inácio à frente da União de Freguesias da Póvoa e Forte da Casa, eleito pela coligação PSD/IL, foi alcançada uma solução e os pagamentos começaram a ser efectuados. A ironia do destino e a justiça poética não passam despercebidas. Afinal quem esteve na origem do calote é hoje, também, responsável por liquidar a dívida. Há casos em que a expressão popular assenta na perfeição: cá se fazem, cá se pagam!.