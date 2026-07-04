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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 04-07-2026 07:00

Cá se fazem, cá se pagam!

Cá se fazem, cá se pagam!
- foto arquivo O MIRANTE
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O presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António Inácio, chegou a acordo com a empresa Triambiente.

O presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António Inácio, chegou a acordo com a empresa Triambiente para regularizar uma dívida contraída durante o período entre 2006 e 2013, em que presidiu à entretanto extinta Junta de Freguesia do Forte da Casa eleito pelo PS. O processo arrastou-se durante vários anos nos tribunais, enquanto sucessivos executivos socialistas recusavam assumir o pagamento. Agora, com António Inácio à frente da União de Freguesias da Póvoa e Forte da Casa, eleito pela coligação PSD/IL, foi alcançada uma solução e os pagamentos começaram a ser efectuados. A ironia do destino e a justiça poética não passam despercebidas. Afinal quem esteve na origem do calote é hoje, também, responsável por liquidar a dívida. Há casos em que a expressão popular assenta na perfeição: cá se fazem, cá se pagam!.

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