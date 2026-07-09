Inácio a jogar à defesa

O presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António José Inácio, esteve no centro das críticas da oposição e da população devido à intenção da Câmara de Vila Franca de Xira em implementar estacionamento pago na vila do Forte da Casa e na cidade da Póvoa de Santa Iria. Na assembleia de freguesia, vários moradores intervieram no período destinado ao público para manifestarem a sua oposição ao estacionamento pago, procurando ainda perceber qual a posição do autarca: se é a favor ou contra a medida. Também a oposição colocou várias questões no mesmo sentido, tendo o Chega acusado o presidente de se alinhar com o PS. António José Inácio não assumiu uma posição clara, remetendo-a para depois da consulta pública. Como se costuma dizer: quem cala consente....