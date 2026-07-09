Preparar, abastecer, atacar!

O Juntos por Arruda (PSD/IL/CDS), que nas últimas autárquicas em Arruda dos Vinhos deixou os socialistas nervosos boa parte da noite – e que por um vereador não tirou a maioria absoluta a Carlos Alves –, realizou um jantar do grupo no Mercado Oitocentista de Arruda dos Vinhos.

O Juntos por Arruda (PSD/IL/CDS), que nas últimas autárquicas em Arruda dos Vinhos deixou os socialistas nervosos boa parte da noite – e que por um vereador não tirou a maioria absoluta a Carlos Alves –, realizou um jantar do grupo no Mercado Oitocentista de Arruda dos Vinhos. Enquanto num outro local o rival socialista ajudava a manter o evento em curso, do outro a equipa liderada por Rute Miriam atacava forte no prato, já ganhando energias para a próxima corrida eleitoral. Resta saber, com tanta festança e comida, quem é que vai lá chegar em melhor forma....