Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-07-2026 21:00
Preparar, abastecer, atacar!
- Foto Juntos por Arruda
O Juntos por Arruda (PSD/IL/CDS), que nas últimas autárquicas em Arruda dos Vinhos deixou os socialistas nervosos boa parte da noite – e que por um vereador não tirou a maioria absoluta a Carlos Alves –, realizou um jantar do grupo no Mercado Oitocentista de Arruda dos Vinhos.
O Juntos por Arruda (PSD/IL/CDS), que nas últimas autárquicas em Arruda dos Vinhos deixou os socialistas nervosos boa parte da noite – e que por um vereador não tirou a maioria absoluta a Carlos Alves –, realizou um jantar do grupo no Mercado Oitocentista de Arruda dos Vinhos. Enquanto num outro local o rival socialista ajudava a manter o evento em curso, do outro a equipa liderada por Rute Miriam atacava forte no prato, já ganhando energias para a próxima corrida eleitoral. Resta saber, com tanta festança e comida, quem é que vai lá chegar em melhor forma....
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1778
08-07-2026
Capa Médio Tejo
Edição nº 1778
08-07-2026
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1778
08-07-2026
Capa Vale Tejo
08-07-2026
Especiais de O MIRANTE
01-07-2026
Revista Turismo no Ribatejo
22-04-2026
Revista Saúde e Bem Estar
25-02-2026
Edição Retrospectiva 2025
19-11-2025
Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região