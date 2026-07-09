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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 09-07-2026 07:00

Procura-se vereador desaparecido

Procura-se vereador desaparecido
- foto O MIRANTE
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Quem assistir às últimas reuniões da Câmara do Entroncamento pode ficar facilmente baralhado.

Quem assistir às últimas reuniões da Câmara do Entroncamento pode ficar facilmente baralhado. É que o vereador Mário Balsa, cabeça-de-lista do PS nas últimas eleições autárquicas, tem faltado com frequência às sessões do executivo e, em seu lugar, tem estado quase sempre Fernanda Alves. A substituição tornou-se tão habitual que, a continuar assim, qualquer dia haverá quem pense que foi mesmo ela a candidata à presidência da câmara. Conciliar a vida profissional com a actividade autárquica nem sempre é fácil. Mas quem votou no cabeça-de-lista socialista certamente esperava vê-lo com maior regularidade a defender as posições do partido nas reuniões do executivo e não a fazer-se substituir. Assim, parece que andou a ver gato por lebre….

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