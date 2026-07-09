Procura-se vereador desaparecido

Quem assistir às últimas reuniões da Câmara do Entroncamento pode ficar facilmente baralhado. É que o vereador Mário Balsa, cabeça-de-lista do PS nas últimas eleições autárquicas, tem faltado com frequência às sessões do executivo e, em seu lugar, tem estado quase sempre Fernanda Alves. A substituição tornou-se tão habitual que, a continuar assim, qualquer dia haverá quem pense que foi mesmo ela a candidata à presidência da câmara. Conciliar a vida profissional com a actividade autárquica nem sempre é fácil. Mas quem votou no cabeça-de-lista socialista certamente esperava vê-lo com maior regularidade a defender as posições do partido nas reuniões do executivo e não a fazer-se substituir. Assim, parece que andou a ver gato por lebre….