A câmara em modo pára-arranca

No mandato anterior, Salvaterra de Magos já se tinha habituado a ver Luís Gomes, eleito pelo Bloco de Esquerda e depois independente, a marcar presença nas reuniões de câmara por videochamada, numa espécie de vereador em teletrabalho político. Desde Outubro, com o novo elenco, a tradição parecia ter ficado arquivada juntamente com o desaparecimento do Bloco de Esquerda do executivo. Mas a reunião de 1 de Julho trouxe novidades tecnológicas pois Francisco Madelino, eleito pelo PS, participou à distância precisamente no dia em que a câmara testou a gravação da sessão como modelo para futura transmissão online. O ensaio correu com realismo, diga-se. A ligação do vereador caiu três vezes, demonstrando que, antes de transmitir reuniões ao público, talvez convenha garantir que os eleitos, quando presentes à distância, conseguem chegar ao fim delas sem desaparecer do ecrã.