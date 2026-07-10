uma parceria com o Jornal Expresso
10/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-07-2026 15:00

A câmara em modo pára-arranca

A câmara em modo pára-arranca
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

No mandato anterior, Salvaterra de Magos já se tinha habituado a ver Luís Gomes, eleito pelo Bloco de Esquerda e depois independente, a marcar presença nas reuniões de câmara por videochamada, numa espécie de vereador em teletrabalho político.

No mandato anterior, Salvaterra de Magos já se tinha habituado a ver Luís Gomes, eleito pelo Bloco de Esquerda e depois independente, a marcar presença nas reuniões de câmara por videochamada, numa espécie de vereador em teletrabalho político. Desde Outubro, com o novo elenco, a tradição parecia ter ficado arquivada juntamente com o desaparecimento do Bloco de Esquerda do executivo. Mas a reunião de 1 de Julho trouxe novidades tecnológicas pois Francisco Madelino, eleito pelo PS, participou à distância precisamente no dia em que a câmara testou a gravação da sessão como modelo para futura transmissão online. O ensaio correu com realismo, diga-se. A ligação do vereador caiu três vezes, demonstrando que, antes de transmitir reuniões ao público, talvez convenha garantir que os eleitos, quando presentes à distância, conseguem chegar ao fim delas sem desaparecer do ecrã.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Vale Tejo
    08-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região