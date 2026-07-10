Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-07-2026 07:00
Calor é para meninos!
- foto O MIRANTE
No último fim de semana realizou-se a festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira debaixo de um calor abrasador que até obrigou a rever o programa e a alterar o percurso do desfile.
No último fim de semana realizou-se a festa do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira debaixo de um calor abrasador que até obrigou a rever o programa e a alterar o percurso do desfile. Muita gente hidratava-se como podia, a maioria procurava as sombras e antes da homenagem ao campino havia o receio de que algum campino se sentisse mal com o sol inclemente no largo da câmara, mas os cavaleiros aguentaram estoicamente em cima das montadas, como se nada fosse. Uma prova viva da raça desta gente ribatejana. Essa coisa do calor é para meninos....
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