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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-07-2026 12:00

Rei morto, rei posto

Rei morto, rei posto
- foto arquivo O MIRANTE
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Manuela Cunha, dirigente do partido “Os Verdes”, que foi sempre um braço armado do PCP, é natural de Almeirim e em tempos passados chegou a participar na vida política local.

Manuela Cunha, dirigente do partido “Os Verdes”, que foi sempre um braço armado do PCP, é natural de Almeirim e em tempos passados chegou a participar na vida política local. O jornal “O Almeirinense” lembrou-se dela mas não foi por causa da congresso do partido que se realizou recentemente, nem pelo facto dos autarcas da coligação PCP/ Os Verdes terem desaparecido das autarquias da região do Ribatejo: o principal objectivo foi dar-lhe espaço de opinião numa entrevista para ela fazer a barba a Pedro Ribeiro, dizendo que “ele não gosta de Almeirim, gosta é de si próprio e do poder” e, antes disso, criticar Joaquim Sousa Gomes, afirmando que “ele gostava era de prédios altos e muita construção” e ela não gostava. Pelo meio da página fala de si e da luta que travou como opositora política nesses tempos antigos em que era a voz da oposição. Quem se der ao trabalho de procurar a entrevista da edição de 15 de Junho do jornal, guarde a página que o texto merece. Aliás, o facto de “O Almeirinense” lhe ter feito uma entrevista só para ela botar faladura, sem a questionar sobre o que é que ela tem feito da vida, já é um monumento ao ditado popular, “em Almeirim, rei morto, rei posto”.

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