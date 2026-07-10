uma parceria com o Jornal Expresso
10/07/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 10-07-2026 10:00

Santos e Vale acordou tarde e a más horas

Santos e Vale acordou tarde e a más horas
- foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A empresa Santos e Vale deu finalmente sinais de vida, o que já não é pouco para quem passou tanto tempo em silêncio enquanto os moradores da Passinha desesperavam com o barulho dos camiões à porta de casa.

A empresa Santos e Vale deu finalmente sinais de vida, o que já não é pouco para quem passou tanto tempo em silêncio enquanto os moradores da Passinha desesperavam com o barulho dos camiões à porta de casa. Foi preciso haver gente a perder noites de sono para contar viaturas, para a empresa aparecer em reunião de câmara a dizer que afinal está disponível para ajudar a pagar uma estrada alternativa. O representante da empresa veio explicar que não são trezentos camiões por dia e que o mercado mudou desde 2016. Pois mudou. Mas quem mudou de vida foram os moradores, obrigados a conviver com uma rotina que lhes dá cabo do descanso. Agora fala-se em grupo de trabalho, medidas de mitigação e cofinanciamento da via alternativa. Tudo muito bonito mas chega tarde. Quando uma empresa só ouve depois de os moradores fazerem de fiscais nocturnos à própria porta, alguma coisa vai mal. E a estrada alternativa, se vier, já vem com muitos anos de atraso e muitas noites mal dormidas.

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1778
    08-07-2026
    Capa Vale Tejo
    08-07-2026
    Especiais de O MIRANTE
    01-07-2026
    Revista Turismo no Ribatejo
    22-04-2026
    Revista Saúde e Bem Estar
    25-02-2026
    Edição Retrospectiva 2025
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região