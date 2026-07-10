Santos e Vale acordou tarde e a más horas

A empresa Santos e Vale deu finalmente sinais de vida, o que já não é pouco para quem passou tanto tempo em silêncio enquanto os moradores da Passinha desesperavam com o barulho dos camiões à porta de casa. Foi preciso haver gente a perder noites de sono para contar viaturas, para a empresa aparecer em reunião de câmara a dizer que afinal está disponível para ajudar a pagar uma estrada alternativa. O representante da empresa veio explicar que não são trezentos camiões por dia e que o mercado mudou desde 2016. Pois mudou. Mas quem mudou de vida foram os moradores, obrigados a conviver com uma rotina que lhes dá cabo do descanso. Agora fala-se em grupo de trabalho, medidas de mitigação e cofinanciamento da via alternativa. Tudo muito bonito mas chega tarde. Quando uma empresa só ouve depois de os moradores fazerem de fiscais nocturnos à própria porta, alguma coisa vai mal. E a estrada alternativa, se vier, já vem com muitos anos de atraso e muitas noites mal dormidas.