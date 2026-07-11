Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-07-2026 10:00
Executivo do Entroncamento sob vigilância
- foto O MIRANTE
Há quem vá às reuniões da Câmara do Entroncamento apenas para assistir. Fernando Rodrigues vai para fiscalizar.
Há quem vá às reuniões da Câmara do Entroncamento apenas para assistir. Fernando Rodrigues vai para fiscalizar. O antigo chefe da PSP voltou a alertar o executivo para a falta de estacionamento junto à nova esquadra da cidade, uma preocupação que já tinha manifestado anteriormente. Mas o seu olhar atento não se fica por aí. Sinais de trânsito mal colocados, problemas nas ruas ou outras situações do quotidiano acabam frequentemente por chegar à mesa da reunião pela sua voz. É caso para dizer que o executivo está bem vigiado. Afinal, há hábitos profissionais que nunca se perdem….
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