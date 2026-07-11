Executivo do Entroncamento sob vigilância

Há quem vá às reuniões da Câmara do Entroncamento apenas para assistir. Fernando Rodrigues vai para fiscalizar. O antigo chefe da PSP voltou a alertar o executivo para a falta de estacionamento junto à nova esquadra da cidade, uma preocupação que já tinha manifestado anteriormente. Mas o seu olhar atento não se fica por aí. Sinais de trânsito mal colocados, problemas nas ruas ou outras situações do quotidiano acabam frequentemente por chegar à mesa da reunião pela sua voz. É caso para dizer que o executivo está bem vigiado. Afinal, há hábitos profissionais que nunca se perdem….