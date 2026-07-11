Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 11-07-2026 21:00
Sem medo das companhias
- Foto Barreira Soares
Na última semana, o vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, fotografou-se depois de uma reunião juntamente com o também vereador da mesma força política, Carlos Alvarenga, a flanquear o presidente da junta de freguesia da cidade, Ricardo Carvalho (PS).
Na última semana, o vereador do Chega na Câmara de Vila Franca de Xira, Barreira Soares, fotografou-se depois de uma reunião juntamente com o também vereador da mesma força política, Carlos Alvarenga, a flanquear o presidente da junta de freguesia da cidade, Ricardo Carvalho (PS). A imagem já fez correr muita tinta, havendo até quem dissesse que com esta Ricardo Carvalho meteu-se em “apertos”. Resta saber de quem: se dos militantes do Chega ou dos apoiantes do seu partido....
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