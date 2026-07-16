Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-07-2026 18:00
Casamento à moda antiga
- foto O MIRANTE
Na Festa Templária de Tomar não faltaram reis, cavaleiros e donzelas, mas houve uma imagem que não passou despercebida.
Na Festa Templária de Tomar não faltaram reis, cavaleiros e donzelas, mas houve uma imagem que não passou despercebida. Trajados a rigor, o vereador do Chega, Samuel Fontes, e a vereadora do PSD, Sandra Cardoso, posaram para uma fotografia de mãos dadas, numa cena digna de um casamento medieval. Coincidência ou não, a imagem parece simbolizar a solidez do acordo de governação que une os dois partidos no município. Será romance para durar?.
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