Casamento à moda antiga

Na Festa Templária de Tomar não faltaram reis, cavaleiros e donzelas, mas houve uma imagem que não passou despercebida. Trajados a rigor, o vereador do Chega, Samuel Fontes, e a vereadora do PSD, Sandra Cardoso, posaram para uma fotografia de mãos dadas, numa cena digna de um casamento medieval. Coincidência ou não, a imagem parece simbolizar a solidez do acordo de governação que une os dois partidos no município. Será romance para durar?.