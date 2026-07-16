Elevador com vontade própria

O Elevador da Calçadinha, em Coruche, continua a subir e a descer conforme lhe apetece, mas sobretudo a parar. Os vereadores da oposição dizem que é preciso olhar para o problema de frente, o presidente do município, Nuno Azevedo (PS), admite que a solução é difícil e um munícipe pede apenas uma placa a avisar quando está avariado. Talvez seja mais prudente inverter a lógica e colocar um aviso nos raros momentos em que está a funcionar. Sempre era informação mais útil e obrigava a trocar menos vezes a placa.