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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-07-2026 21:00

Elevador com vontade própria

Elevador com vontade própria
- foto DR
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O Elevador da Calçadinha, em Coruche, continua a subir e a descer conforme lhe apetece, mas sobretudo a parar.

O Elevador da Calçadinha, em Coruche, continua a subir e a descer conforme lhe apetece, mas sobretudo a parar. Os vereadores da oposição dizem que é preciso olhar para o problema de frente, o presidente do município, Nuno Azevedo (PS), admite que a solução é difícil e um munícipe pede apenas uma placa a avisar quando está avariado. Talvez seja mais prudente inverter a lógica e colocar um aviso nos raros momentos em que está a funcionar. Sempre era informação mais útil e obrigava a trocar menos vezes a placa.

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