Fechar antes de abafar!

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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-07-2026 07:00

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O Centro de Saúde de Alverca está há muito tempo sem sistema de climatização capaz de assegurar condições mínimas a quem ali trabalha ou é atendido.

O Centro de Saúde de Alverca está há muito tempo sem sistema de climatização capaz de assegurar condições mínimas a quem ali trabalha ou é atendido e nos últimos dias, devido às temperaturas extremas, os profissionais de saúde viram-se obrigados a fechar a porta e mudar-se para outras paragens mais fresquinhas. A Câmara de Vila Franca de Xira diz que recebeu um presente envenenado do Ministério da Saúde quando aceitou a transferência das competências de manutenção dos centros de saúde e que o sistema de ar condicionado já não precisa de reparação mas sim de substituição. Enquanto o ministério se faz de morto e a autarquia tenta resolver como pode, o melhor mesmo é fechar a porta das instalações transformadas em sauna até que as temperaturas baixem nos termómetros. Para grandes males, grandes remédios, já diz o povo….

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