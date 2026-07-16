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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 16-07-2026 10:00

Preso por um fio

Preso por um fio
- foto O MIRANTE
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O presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António Inácio, está cada vez mais isolado e com a liderança presa por um fio.

O presidente da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, António Inácio, está cada vez mais isolado e com a liderança presa por um fio. De férias, o autarca não esteve na última assembleia de freguesia, onde a população marcou presença para manifestar a sua oposição ao estacionamento pago. Pelo meio, ficou-se também a saber que duas reuniões preparatórias da assembleia foram adiadas - uma por causa de um jogo da selecção nacional e outra por motivos diversos - numa sequência que culminou com a ausência do edil na sessão.
Depois da saída dos eleitos da coligação PSD/IL, que o levou à presidência, chegou agora a vez dos vogais do Chega abandonarem o executivo que até aqui ajudavam a sustentar. António Inácio fica assim reduzido ao apoio da sua braço-direito, Rosa Barral, enquanto se multiplicam as dúvidas sobre os próximos passos. Para já, o presidente continua em funções. Mas, perante tantas deserções, há quem se interrogue se o fio que ainda o segura ao cargo não estará prestes a partir-se....

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