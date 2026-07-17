Mais um mau exemplo da Infraestruturas de Portugal

Na última semana, sem qualquer aviso prévio à comunidade, milhares de condutores foram surpreendidos com o corte total da Estrada Nacional 248, que liga o concelho de Arruda dos Vinhos a Sobral de Monte Agraço. Uma via estruturante para a mobilidade regional e que é utilizada por muita gente, de camiões de transporte de mercadorias a autocarros. De um momento para o outro, a via foi cortada e toda a gente deixada à sua sorte, sem qualquer sinalização dos desvios disponíveis, obrigando centenas de pessoas a aventurarem-se por estradas desconhecidas e provocando com o processo filas e tormentas dignas das epopeias bíblicas. Só depois de muitas queixas da comunidade veio a Câmara de Arruda dos Vinhos tentar salvar a Infraestruturas de Portugal, dizendo que o corte deveria durar dois dias por causa da realização de trabalhos de reposição das passagens hidráulicas da via - que está em obra há meses sem fim à vista - e a pedir a compreensão pelos incómodos causados. Ficou bem o município em ajudar a esclarecer a população, mas o Cavaleiro Andante continua sem perceber como é que uma entidade como a IP continua a tratar desta maneira as gentes de Arruda dos Vinhos. Não resolve rapidamente as embrulhadas que tem deixado nas estradas do concelho há anos, nem coisas tão simples como assinalar um desvio. Será esquecimento, incompetência ou outra coisa qualquer que nos escapa?.