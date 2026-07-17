Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-07-2026 10:00
O acompanhamento está garantido; agora venha o prato principal
- foto O MIRANTE
A Assembleia Municipal de Santarém aprovou, por unanimidade, a criação, no seu seio, de uma comissão de acompanhamento dedicada ao projecto do parque temático Viva Mundo.
A Assembleia Municipal de Santarém aprovou, por unanimidade, a criação, no seu seio, de uma comissão de acompanhamento dedicada ao projecto do parque temático Viva Mundo, previsto para os arredores da cidade, num investimento privado estimado em 450 milhões de euros. Entretanto, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), anunciou também a criação de um conselho estratégico composto por vereadores e técnicos e está também prevista a criação de um conselho consultivo envolvendo diversas instituições. Pelos vistos, o acompanhamento está garantido. Resta agora ver como vai ser confeccionado o prato principal, para servir lá para Abril de 2030….
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