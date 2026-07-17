O adulto na sala

O eleito do Livre na Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, João Bernardo, tem dado provas de serenidade, respeito e bom senso nas intervenções que faz nas reuniões do órgão. Na última assembleia de freguesia, uma das mais atribuladas dos últimos anos, assistiu-se a mais de meia hora de um pingue-pongue político entre Francisco Fonseca, do Chega, e Bruno Marquitos, da coligação PSD/IL. A troca de acusações e provocações fez lembrar aqueles recreios de escola em que o argumento mais sofisticado é o clássico “quem diz é quem é”. Foi então que João Bernardo pediu a palavra para recordar o óbvio: o tempo gasto a apontar culpas uns aos outros teria sido mais bem empregue na procura de soluções para os problemas da população. Só resta concluir que, pelo menos naquela noite, havia um adulto na sala...