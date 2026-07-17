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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 17-07-2026 18:00

O futebol não é para políticos

O futebol não é para políticos
- foto arquivo O MIRANTE
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Luís Montenegro, em duas semanas, atravessou o Atlântico para assistir a três jogos da Selecção no Mundial como se Portugal não tivesse assuntos mais urgentes.

Luís Montenegro, em duas semanas, atravessou o Atlântico para assistir a três jogos da Selecção no Mundial como se Portugal não tivesse assuntos mais urgentes. O futebol é dos adeptos, não deve ser passadeira vermelha para políticos em busca de fotografia e popularidade. Enquanto o primeiro-ministro vibrava nas bancadas, no Ribatejo continuam as promessas que fez por cumprir: a nova travessia sobre o Tejo, a conclusão do IC13 e o aeroporto Luís de Camões, anunciado para terrenos que abrangem o concelho de Benavente. Montenegro parece ter aprendido a táctica da Selecção: entrar em campo como favorito, prometer espectáculo e acabar a trocar a bola sem chegar à baliza.

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