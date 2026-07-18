Cozinhas de Maio e azia com fartura

Na última reunião da Câmara de Azambuja, o vereador do PSD vestiu a pele de carrasco das contas públicas e lançou-se contra as cozinhas amovíveis da Feira de Maio. Segundo Luís Benavente, só este ano o município gastou 50 mil euros em quatro cozinhas temporárias e, desde 2019, o município já terá despendido mais de meio milhão de euros neste modelo. Na sua opinião, se houvesse “visão de futuro”, com essa verba já se podia ter construído um equipamento permanente.

O presidente Silvino Lúcio (PS) respondeu atribuindo-lhe, com ironia, o título de visionário, enquanto o vice-presidente António José Matos preferiu sugerir-lhe uma visita à farmácia ao lado para tratar da azia. O vereador garantiu não sofrer desse mal, nem quando o Sporting perde, e devolveu o diagnóstico, dizendo que a azia aparece ao executivo socialista quando alguém aponta boas práticas de outros municípios. Concluindo: as cozinhas continuam temporárias, já a troca de galhardetes, essa, funciona perfeitamente com a prata da casa.