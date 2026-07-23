A Brisa e o campeonato do mundo de futebol

O fim do campeonato mundial de futebol deve ter sido um alívio para os gestores da Brisa que pelo menos nos jogos realizados às 20 horas devem ter perdido facturação na ordem dos muitos milhares de euros.

O Cavaleiro Andante não gosta de futebol, e muito menos de fado e religião, por isso fiz a minha vida normal de andar na estrada fora de horas, já que o meu trabalho ainda é de sol a sol a combater moinhos de vento. Sou, por isso, testemunha de uma A1 sem trânsito entre as 20 e as 22 horas, principalmente nos dias em que jogava Portugal.

Não é crível que a Brisa peça uma indemnização ao Estado pela perda de receita, mas sabendo como as grandes empresas chupam o Estado a qualquer pretexto, fica aqui o meu protesto e denúncia se tal vier a acontecer.

Nota final: Portugal teve uma participação medíocre devido a um treinador espanhol que desuniu as hostes e aproveitou mal uma das melhores fornadas de jogadores que os clubes portugueses já formaram. Não me admira que o dedo de Fernando Gomes, o dirigente mais polémico de sempre do futebol português, tenha ajudado à desunião. Há quem diga que Fernando Gomes só não marca golos, de resto ele é tudo aquilo que o futebol português menos merece.