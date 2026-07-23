Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-07-2026 18:00
Entre o PAN e a panela
- foto O MIRANTE
O PAN pediu esclarecimentos à Câmara de Coruche sobre a morte dos 623 pombos capturados no concelho.
O PAN pediu esclarecimentos à Câmara de Coruche sobre a morte dos 623 pombos capturados no concelho. Nas redes sociais, porém, houve quem convidasse os políticos do partido a visitarem a vila, observarem os passeios e levarem algumas aves para casa. Outros foram mais longe e sugeriram que o destino poderia passar pela panela. O Cavaleiro Andante percebeu que, em Coruche, o debate sobre os pombos tem duas correntes de pensamento, ou seja, uns querem saber como morreram, outros apenas discutem o acompanhamento.
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