Entre o PAN e a panela

O PAN pediu esclarecimentos à Câmara de Coruche sobre a morte dos 623 pombos capturados no concelho. Nas redes sociais, porém, houve quem convidasse os políticos do partido a visitarem a vila, observarem os passeios e levarem algumas aves para casa. Outros foram mais longe e sugeriram que o destino poderia passar pela panela. O Cavaleiro Andante percebeu que, em Coruche, o debate sobre os pombos tem duas correntes de pensamento, ou seja, uns querem saber como morreram, outros apenas discutem o acompanhamento.