Estacionamento não lhe falta

O vereador da Câmara de Benavente, Pedro Gameiro (PS), declarou ser coproprietário de uma garagem com mais de dois mil metros quadrados e 89 lugares de estacionamento. Um património que faz inveja à cidade de Samora Correia, onde o autarca reside e onde encontrar um lugar para estacionar é, por vezes, um exercício de fé. Enquanto a autarquia anda há anos à procura de soluções para aliviar a falta de estacionamento, o vereador tem lugares de sobra. Talvez pudesse lançar uma campanha de solidariedade automóvel e emprestar alguns ao município. Não resolvia o problema da cidade, mas sempre dava para estacionar os carros de alguns munícipes… ou, pelo menos, dos colegas autarcas.