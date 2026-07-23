Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-07-2026 10:00
Estacionamento não lhe falta
- foto O MIRANTE
O vereador da Câmara de Benavente, Pedro Gameiro (PS), declarou ser coproprietário de uma garagem com mais de dois mil metros quadrados e 89 lugares de estacionamento.
O vereador da Câmara de Benavente, Pedro Gameiro (PS), declarou ser coproprietário de uma garagem com mais de dois mil metros quadrados e 89 lugares de estacionamento. Um património que faz inveja à cidade de Samora Correia, onde o autarca reside e onde encontrar um lugar para estacionar é, por vezes, um exercício de fé. Enquanto a autarquia anda há anos à procura de soluções para aliviar a falta de estacionamento, o vereador tem lugares de sobra. Talvez pudesse lançar uma campanha de solidariedade automóvel e emprestar alguns ao município. Não resolvia o problema da cidade, mas sempre dava para estacionar os carros de alguns munícipes… ou, pelo menos, dos colegas autarcas.
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