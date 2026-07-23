O papagaio das redes sociais

O deputado do Chega Pedro Frazão foi condenado ao pagamento de uma multa e de uma indemnização, num valor total de quatro mil euros, por ter difamado, em 2021, o actual coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. Frazão, que foi vereador na Câmara de Santarém no anterior mandato e também deputado do Chega pelo distrito de Santarém em anteriores legislaturas, ficou conhecido no Ribatejo, sobretudo, por ser um desbocado e pela sua competência para arranjar ódios de estimação, nomeadamente dentro do seu próprio partido. Frazão, um protótipo refinado do papagaio das redes sociais, é daqueles que, mais tarde ou mais cedo, vai confirmar o ditado popular de que “pela boca morre o peixe”. Será apenas uma questão de tempo….