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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 23-07-2026 21:00

O papagaio das redes sociais

O papagaio das redes sociais
- foto O MIRANTE
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O deputado do Chega Pedro Frazão foi condenado ao pagamento de uma multa e de uma indemnização.

O deputado do Chega Pedro Frazão foi condenado ao pagamento de uma multa e de uma indemnização, num valor total de quatro mil euros, por ter difamado, em 2021, o actual coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. Frazão, que foi vereador na Câmara de Santarém no anterior mandato e também deputado do Chega pelo distrito de Santarém em anteriores legislaturas, ficou conhecido no Ribatejo, sobretudo, por ser um desbocado e pela sua competência para arranjar ódios de estimação, nomeadamente dentro do seu próprio partido. Frazão, um protótipo refinado do papagaio das redes sociais, é daqueles que, mais tarde ou mais cedo, vai confirmar o ditado popular de que “pela boca morre o peixe”. Será apenas uma questão de tempo….

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