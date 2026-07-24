A Erra por fases

A obra de requalificação da entrada da Erra está por terminar há mais de um ano, mas já tem futuro assegurado: vai continuar por fases. É uma solução engenhosa, porque uma obra inteira pode atrasar-se, mas várias fases dão logo a sensação de que há muito trabalho em andamento. Na Erra, a primeira fase parece ter sido esperar. A segunda será, certamente, esperar pela conclusão da primeira e, assim, se testa a capacidade das obras públicas quando dão para o torto, que até se multiplicam por fases antes de se concluírem. Haja paciência….