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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-07-2026 21:00

A Erra por fases

A Erra por fases
- foto O MIRANTE
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A obra de requalificação da entrada da Erra está por terminar há mais de um ano, mas já tem futuro assegurado: vai continuar por fases.

A obra de requalificação da entrada da Erra está por terminar há mais de um ano, mas já tem futuro assegurado: vai continuar por fases. É uma solução engenhosa, porque uma obra inteira pode atrasar-se, mas várias fases dão logo a sensação de que há muito trabalho em andamento. Na Erra, a primeira fase parece ter sido esperar. A segunda será, certamente, esperar pela conclusão da primeira e, assim, se testa a capacidade das obras públicas quando dão para o torto, que até se multiplicam por fases antes de se concluírem. Haja paciência….

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