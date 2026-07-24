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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 24-07-2026 07:00

A IP e os seus técnicos de secretária

A IP e os seus técnicos de secretária
- foto DR
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Na Infraestruturas de Portugal há técnicos que, sentados nos gabinetes de Lisboa, decidem sobre a vida de quem mora no “fim do mundo”.

Na Infraestruturas de Portugal há técnicos que, sentados nos gabinetes de Lisboa, decidem sobre a vida de quem mora no “fim do mundo”. Mandar fechar a ponte da Chamusca às 19h00 de uma sexta-feira, em plena hora de ponta, é uma decisão tão absurda que só pode ter sido tomada por quem nunca fez aquela travessia para regressar a casa depois de um dia de trabalho. Está visto que os engenheiros da IP conhecem as pontes pelos relatórios e pelos mapas. Quem as atravessa todos os dias é que paga a factura. Talvez esteja na hora de alguns técnicos saírem do gabinete, apanharem o carro à
sexta-feira e fazerem o desvio que impõem aos outros.

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