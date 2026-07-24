Festival acaba com mais apreensões do que troféus

O Power Arena chegou a Santarém com a promessa de transformar o CNEMA na capital nacional da adrenalina. Saiu com 18 detidos, 19 viaturas apreendidas e uma lista de infracções capaz de encher o depósito de qualquer esquadra. A PSP montou uma operação de tal dimensão que, a avaliar pelos resultados, quase parecia que o festival tinha sido organizado para ajudar a polícia a cumprir os objectivos do mês. Houve álcool, droga, armas, carros alterados, condutores sem carta, veículos sem seguro e até quem confundisse segurança privada com usurpação de funções. Com cerca de 130 operacionais no terreno, a PSP não deixou escapar grande coisa. Muito provavelmente, depois deste acolhimento, os organizadores do Power Arena vão pensar duas vezes antes de voltar a Santarém.