A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim anunciou nas redes sociais que devido ao roubo contínuo de baldes, regadores, vassouras e pás nos cemitérios da freguesia, não irá adquirir mais nenhum material desse género.

A Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim anunciou nas redes sociais que devido ao roubo contínuo de baldes, regadores, vassouras e pás nos cemitérios da freguesia, não irá adquirir mais nenhum material desse género. Como diz o povo: para grandes males, grandes remédios. E, pelo menos no que a esse campo diz respeito, os ladrões que vão roubar para outra freguesia….