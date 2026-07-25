Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-07-2026 07:00
Os 3 tomates do presidente da Câmara do Entroncamento
- foto arquivo O MIRANTE
Nunca houve, que o Cavaleiro Andante se lembre, um presidente de câmara a quem elogiassem tanto os “tomates” por mandar abaixo um telhado de uma casa ocupada ilegalmente.
Nunca houve, que o Cavaleiro Andante se lembre, um presidente de câmara a quem elogiassem tanto os “tomates” por mandar abaixo um telhado de uma casa ocupada ilegalmente (ver página 12 desta edição) com uma retroescavadora. Nelson Cunha descobriu, no Bairro do Ulrich, a fórmula perfeita para conquistar os munícipes. Nas redes sociais de O MIRANTE, onde foi publicada a notícia em primeira mão, há mesmo quem garanta que o presidente do Entroncamento tem três tomates. Resta saber se a mesma firmeza será aplicada a todos os problemas do concelho ou se os “tomates” só servem quando é para mandar telhados abaixo.
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