Rui Anastácio explica muito e resolve pouco

Rui Anastácio transformou as reuniões da Câmara de Alcanena num curso intensivo de Direito Administrativo. Os munícipes chegam com problemas, protestos e meses de espera; o presidente responde com leis, regulamentos, processos e culpas herdadas. Um presidente de câmara não é eleito apenas para citar a lei ou explicar o passado. É eleito para ouvir, antecipar conflitos e encontrar soluções. A lei pode defender o presidente, mas não lhe devolve a confiança dos munícipes.