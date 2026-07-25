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Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-07-2026 10:00

Rui Anastácio explica muito e resolve pouco

Rui Anastácio explica muito e resolve pouco
- foto arquivo O MIRANTE
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Rui Anastácio transformou as reuniões da Câmara de Alcanena num curso intensivo de Direito Administrativo.

Rui Anastácio transformou as reuniões da Câmara de Alcanena num curso intensivo de Direito Administrativo. Os munícipes chegam com problemas, protestos e meses de espera; o presidente responde com leis, regulamentos, processos e culpas herdadas. Um presidente de câmara não é eleito apenas para citar a lei ou explicar o passado. É eleito para ouvir, antecipar conflitos e encontrar soluções. A lei pode defender o presidente, mas não lhe devolve a confiança dos munícipes.

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