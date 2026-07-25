Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 25-07-2026 21:00
Um sinal real para uma estrada imaginária
- foto DR
Na Rua Maria Luísa Carvalho Ferreira Gomes, em Paredes, Alenquer, existe um sinal de obrigatoriedade de virar à direita e por baixo um sinal de Stop.
Na Rua Maria Luísa Carvalho Ferreira Gomes, em Paredes, Alenquer, existe um sinal de obrigatoriedade de virar à direita e por baixo um sinal de Stop. Até aqui tudo bem, excepto que à direita não existe nenhuma rua nem estrada para virar. Um toque de imaginação e irreverência para testar a atenção dos condutores….
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