Um sinal real para uma estrada imaginária

Na Rua Maria Luísa Carvalho Ferreira Gomes, em Paredes, Alenquer, existe um sinal de obrigatoriedade de virar à direita e por baixo um sinal de Stop.

Na Rua Maria Luísa Carvalho Ferreira Gomes, em Paredes, Alenquer, existe um sinal de obrigatoriedade de virar à direita e por baixo um sinal de Stop. Até aqui tudo bem, excepto que à direita não existe nenhuma rua nem estrada para virar. Um toque de imaginação e irreverência para testar a atenção dos condutores….