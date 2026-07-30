Cavaleiro Andante - caricatura e ironia | 30-07-2026 07:00
A embirração do poste!
- foto O MIRANTE
Desde o início das obras da variante das Assacais para resolver um dos problemas das passagens de nível na Linha do Norte na zona de Santarém que está um poste em greve de zelo e não sai do caminho da obra.
Desde o início das obras da variante das Assacais para resolver um dos problemas das passagens de nível na Linha do Norte na zona de Santarém que está um poste em greve de zelo e não sai do caminho da obra. O alcatrão foi avançando e aproxima-se do manifestante que não arreda pé, nem um centímetro. Nem uma pancada que lhe deu cabo dos costados fez com que tentasse fugir ou que alguém o fosse retirar. Nem a visita do presidente da câmara, João Leite, teve algum efeito. Quando os acessos na zona da Senhora da Saúde já estavam praticamente concluídos, o poste mantinha-se irredutível e a rir-se do esforço para acabar a obra que esteve parada meses por causa do mau tempo.
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